Evcil hayvanlar için corona virüs planı

Hürriyet'ten Umur Erdem'in haberine göre, corona virüs salgınına yakalanma durumunda, evcil hayvanlar için uygulanacak altı maddelik bir acil durum planı hazırlandı. VTM Hayvan Hastanesi Op. Dr. veteriner hekimi Oğuz Kuzucu, olası bir acil durumda şu uyarılara yer verdi:

Yeterli miktarda acil durum maması bulundurun.

Dostunuz düzenli ilaç kullanıyorsa, ilaçların en az bir ay yetecek miktarda olduğundan emin olun.

Eğer hastalanırsanız veya hastanede kalmanız gerekirse şimdiden dostunuza bakabilecek kişiyi/kurumu belirleyin ve bilgilendirin.

Emanet edeceğiniz kişiye veterinerinizin iletişim bilgilerini vermeyi unutmayın.

Aşı karnesi, tedavi geçmişini ve kullandığı ilaçların bilgisini hazırlayın.

Dostunuzun tasmasına iletişim bilgilerinizi yazın.

Patilerini sabunlu suyla yıkayın

Köpekleri dışarı çıkardıktan sonra patilerinin nasıl temizleneceği ile ilgili olarak da çok soru geldiğini belirten Kuzucu, “Sabunlu suyla patileri yıkamak ve kurulamak yeterli olacak. Sabun, tutunma olasılığı bulunan virüsleri elemine edecek. Mümkün olduğunca da tuvalet ihtiyaçları dışında sokağa çıkarmamak iyi olacak. Hem onların sağlığı hem de bizim için evde kalmaları önemli. Bu virüsün hayvanları etkilediğine dair net bir kanıt yok. İnsandan insana geçiş söz konusu sadece. Şimdiye kadar evcil hayvanlara geçiş yaptığına dair herhangi bir vaka belirtilmedi. Bu konuda endişe olmasın” dedi.





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