Evde bakım maaşı almak kolaylaşıyor

Bunun üç şartı bulunuyor. 1) Gelir kriterlerinin uygun olması, 2) Bakıma muhtaçlık kriteri, 3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

GELİR BELİRLEYİCİ

Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

AYLIK TOPLAM KAZANÇ

kazanç hesabı yapılırken bayramlarda ödenen 1000’er liralık ikramiye geliri artırdığı için çoğu kişi bundan yararlanamıyordu. Yararlananların maaşı da “gelir arttı” diye kesiliyordu. Bu anlamda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin artık evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyeceğini söyledi. Bakan Selçuk, 2018’de bakım maaşı alan 513 bin 276 kişiye 6.8 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.

KESİLEN MAAŞ İADE

Yeni çıkacak düzenleme, alınan ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri yükseltmesi nedeniyle kesilen evde bakım maaşlarının iadesini öngörüyor. Ayrıca evde bakım parasını ilk kez almak için başvuran ve ‘ikramiye’ etkisi ile başvurusu kabul edilmeyenler de yeniden başvuruda bulunabilir. Düzenleme, yakında Meclis genel Kurulu’nun gündemine gelecek.

BAŞVURU NEREYE?

Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.