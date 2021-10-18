Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı. Evde bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere ödenen evde bakım maaşları her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, maaş sorgulamalarını ise e-devlet üzerinden ve mesaj yoluyla yapabiliyor. İşte 18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller ve maaş sorgulama ekranı…

18 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Aksaray

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bolu

Bursa

Çorum

Diyarbakır

Düzce

Hatay

İstanbul

İzmir

Kayseri

Kırklareli

Konya

Manisa

Mersin

Niğde

Ordu

Osmaniye

Sakarya

Samsun

Tokat

Uşak

Zonguldak

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşı sorgulamak için,

Cep telefonunuzun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atarak bakiye takibi yapabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL'ye çıkarıldı.