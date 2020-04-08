Evde kalana paspaslı spor
Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, “Vakıf çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile harekete geçiyoruz ve biliyoruz ki 'Evde hareket her bedene iyi gelecek' sözleriyle evde spor seferberliği başlattıkların açıkladı. İşte o egzersizler!
08 Nisan 2020, Çarşamba 16:21 Son Güncelleme:
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30 dakikada bir yürüyüş: Çalışanlarda özellikle masa bası çalışanlarda dik duruşu korumak, klavye ve fareyi doğru konumlandırmak ve 20-30 dakika aralıklarla ayağa kalkıp yürümek vücut ergonomisinin korunmasında faydalı olur.
Esneme ve ısınma: Her yaş grubunda esneme, ısınma ve aerobik egzersizleri, hareketsizliğin önüne geçmede önemli.
Akciğer için nefes egzersizi: Göğüs hareket ettirilmeden karından derin ve yavaş nefesler alarak, solunuma katkıda bulunabiliriz.
Şınav: Yetişkinler için haftada en az 2 kez kuvvetlendirme egzersizi öneriyoruz. Mini squatlar, mekik ve şınav, her yaş grubuna uygundur.
Denge hareketleri: Denge egzersizleri de özellikle ileri yaşta olanlar için düşme riskini önlemek adına faydalı. Gözler kapalı tek ayak üzerinde egzersiz yapılabilir.
Paspas, oklava, pet şişe: Evdeki birçok ekipmandan faydalanmak mümkün; bir yer paspası sopası veya oklava ile bütün omuz çevresi kaslarımızı esnetebiliriz. Paspasla temizlik yaparken dik durmak şartıyla ileri geri hareketlerle spor yapılabilir. Kondisyonunuza göre belirleyeceğiniz 1, 2.5 veya 5 litrelik pet şişeler elinizdeyken kolları yana açmak, öne kaldırmak, dirsekler yanda yukarı-aşağı indirip kaldırmak omuzlar için, eller önde dizlerle çömelip kalkmak bacaklar ve kalça için yapılabilecek pratik egzersizler.
İp atlama: Akciğer kapasitesi için faydalı olacak diğer bir etkinlik ise aerobik egzersizler. İp atlama, yerinde koşu veya zıplamak buna örnek olabilir.
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