Evde kalana paspaslı spor

30 dakikada bir yürüyüş: Çalışanlarda özellikle masa bası çalışanlarda dik duruşu korumak, klavye ve fareyi doğru konumlandırmak ve 20-30 dakika aralıklarla ayağa kalkıp yürümek vücut ergonomisinin korunmasında faydalı olur.

Esneme ve ısınma: Her yaş grubunda esneme, ısınma ve aerobik egzersizleri, hareketsizliğin önüne geçmede önemli.

Akciğer için nefes egzersizi: Göğüs hareket ettirilmeden karından derin ve yavaş nefesler alarak, solunuma katkıda bulunabiliriz.

Şınav: Yetişkinler için haftada en az 2 kez kuvvetlendirme egzersizi öneriyoruz. Mini squatlar, mekik ve şınav, her yaş grubuna uygundur.

Denge hareketleri: Denge egzersizleri de özellikle ileri yaşta olanlar için düşme riskini önlemek adına faydalı. Gözler kapalı tek ayak üzerinde egzersiz yapılabilir.

Paspas, oklava, pet şişe: Evdeki birçok ekipmandan faydalanmak mümkün; bir yer paspası sopası veya oklava ile bütün omuz çevresi kaslarımızı esnetebiliriz. Paspasla temizlik yaparken dik durmak şartıyla ileri geri hareketlerle spor yapılabilir. Kondisyonunuza göre belirleyeceğiniz 1, 2.5 veya 5 litrelik pet şişeler elinizdeyken kolları yana açmak, öne kaldırmak, dirsekler yanda yukarı-aşağı indirip kaldırmak omuzlar için, eller önde dizlerle çömelip kalkmak bacaklar ve kalça için yapılabilecek pratik egzersizler.

İp atlama: Akciğer kapasitesi için faydalı olacak diğer bir etkinlik ise aerobik egzersizler. İp atlama, yerinde koşu veya zıplamak buna örnek olabilir.

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