Evde karbonat şampuanı yapımı: Saçları uzatıyor!

Çoğu zaman mutfakta kullanılan karbonatın kanıtlanmış birçok sağlıklı faydası var. Evde basit yöntemlerle yapabileceğini karbonatlı şampuan, saçlarınızın uzamasını sağlamanın anahtarı olabilir. Karbonat uzun yıllardır doğal bir deodorant ve temizleyici olarak da kullanılıyor. Ayrıca günlük diyetinize karbonat eklemek, mantar enfeksiyonu riskinizin de azalmasına yardımcı oluyor.

Karbonatlı şampuan, saç derisindeki doğal yağları aşındırmadan saç kalitesini artırabiliyor. Marketlerde satılan bazı şampuanlar, içeriğindeki kimyasallar ve koruyucular nedeniyle saç derisine zarar verebiliyor.

Saf su ve karbonatla evde şampuan yapabilirsiniz.

Bazı insanlar karbonatlı şampuanın iyi köpürmediğinden tuhaf olduğunu düşünebilir. Ancak birkaç haftalık kullanım sonrasında saçların daha gürleştiğini fark edebilirsiniz.

KARBONATLI ŞAMPUAN NASIL YAPILIR?

Boş ve temiz bir şampuan şişesini alın. İçine 32 gram karbonat ve 100 ml. saf su ekleyin.

Bir tencerede su kaynatarak evde rahatlıkla saf su üretebilirsiniz.

Karbonat iyice eriyinceye kadar şişeyi çalkalayın.

Güzel kokması için içine 10 damla lavanta yağı ekleyin.

Saç dökülmesini engelliyor

Saç derisine masaj yaparak uygulayın ve ardından yıkayın. Birkaç hafta sonra saçınızın kalitesinin değiştiğini, saçlarınızın uzadığını ve dökülmenin azaldığını göreceksiniz.







