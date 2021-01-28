Kahvaltıların vazgeçilmezi olan kaşarı evde kendiniz yapmayı denediniz mi? Oldukça basit olan bu yöntemle evde kaşar nasıl yapılır hep birlikte öğreniyoruz. Tadını çok seveceğiniz ev yapımı kaşar tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Ev yapımı kaşar tarifi

Ev yapımı kaşar malzemeleri

6 kg çiğ süt

1,5 çay kaşığı peynir mayası

2 yemek kaşığı kaya tuzu

Evde kaşar peyniri yapılışı

Sütü kısık ateşte kaynatıp 35 dereceye gelene kadar soğutun. İçine mayayı ekleyip güzelce karıştırın. Kapağını kapatıp sararak 1,5 saat mayalandırın. Kıvam testini yapıp küp küp kesin. Derin ve büyük bir tencerenin yarısını suyla doldurun. 75 dereceye kadar ısıttığınız suya peynir küplerini ekleyin. Tahta kaşık yardımıyla peynirlerin hepsini birleştirip tek bir kalıp haline getirin. Bu büyük kalıbı süzgece alın ve soğumadan önce kesme tahtasına alarak birkaç dakika yoğurun. Fazla suyunu akıttığınız peynirleri yuvarlak bir kalıba yerleştirip tekerlek şekli almasını sağlayın. 3-4 saat bu şekilde dinlendirdiğiniz kaşar peynirinizi afiyetle yiyebilir ya da streç filme sarıp buzdolabında saklayabilirsiniz.



