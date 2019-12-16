Düşük maliyetle şık dekorasyonlar elde etmek istiyorsanız evde mum yapma yöntemleri tam size göre. Ruhunuzu dinlendirecek mumlar elde etmek için aynı zamanda evde mum yaparken eğlenceli bir aktivite haline çevirebileceğiniz kolay mum yapımı haberimize bakıp evde mum nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.

Evde mum nasıl yapılır? Kolay mum yapımı

Malzemeler

- 100 gr stearin (hobi malzemeleri satan yerlerden bulabilirsiniz)

- 1 kilogram parafin (aktardan alabilirsiniz)

- Renklendirici (pastel boya veya mum boyası)

- Saf pamuklu ip ya da mum fitili

- Çiçek esansı

Yapılışı

Katı olan parafini eski bir kabın içinde kısık ateşte eritin. Eriyen parafinin içerisine stearin ekleyin. Sıvı hale gelene kadar karıştırın ve içerisine mum boyası ilave edip renklendirin. Renklendiriciyi ekledikten hemen sonra esans ekleyin. Hazırladığınız karışımı kullanmak istediğiniz kalıp varsa içine aktarın. Yoksa cam kavanoz kullanabilirsiniz. İçine aktarmadan önce saf pamuk ipi veya mum fitilini kalıbın içerisine yerleştirin. Daha sonra sıvıyı kaba dökün. Biraz oda sıcaklığında soğumasını bekleyin ve daha sonra iyice donması için buzdolabına atın. Donma işlemi tamamlandıktan sonra mum kullanıma hazır.

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