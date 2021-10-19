Evde tulumba tatlısı nasıl yapılır? MasterChef 18 Ekim tulumba tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye programında yarışmacılar tulumba tatlısı tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise tulumba tatlısı tarifi araştırmaya başladı. Peki, evde tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tulumba tatlısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
19 Ekim 2021, Salı 13:21 Son Güncelleme:
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Balkan lezzetlerinin başında gelen tulumba tatlısı tarifi, tadına doyum olmayan enfes bir lezzet. Peki, tulumba tatlısı nasıl yapılır? Dışı çıtır içi yumuşacık tulumba tatlısı tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
TULUMBA TATLISI TARİFİ
Tulumba tatlısı malzemeler
Hamuru için:
- 2 su bardağı su
- 2,5 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Yarım çay kaşığı tuz
- 3 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı irmik
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Şerbeti için:
- 3 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı limon suyu
Kızartmak için:
- Ayçiçeği yağı
Tatlınızın şerbetiyle işe başlayın. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısın. Kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin. İçine limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın. Şerbeti oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun.
Tatlının hamuru için su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyip kaynatın. Unu eleyip kaynayan karışıma ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın. 4-5 dakika da kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.
Hamuru oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirip içine teker teker yumurtaları ekleyin. Yumurtaları mikser yardımıyla hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve yeniden 5 dakika kadar mikserle karıştırın. Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkın ve altını kısık ateşte açın. Nar gibi kızaran tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbete atın ve 2-3 dakika bekletin. Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edin.