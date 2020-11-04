Evden 3 gün ayrılan kedi sahibine 'borçla' döndü

Tayland'da meydana gelen ilginç olayda, sahibinin evinden kaçan bir kedi, üç gün sonra ‘borçlu’ bir şekilde geri döndü. Yaşadığı yere dönen kedinin boynunda bir kağıt parçası olduğunu fark eden sahibinin sosyal medya paylaşımı, yoğun ilgi gördü. Kedinin boynuna bağlanan kağıtta, “Kediniz benim tezgahımdaki uskumrulara bakıyordu, ben de ona üç tane verdim” yazılıydı. Sahibi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üç gün gitti ve borçla döndü. Şirin bir yüz değil mi?” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada oldukça ilgi gören paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılardan biri kedinin günlük rutinini merak ettiğini söylerken, bir diğeri evden nasıl kaçtığını merak ettiğini yazdı. Bir başka kullanıcı ise yazdığı yorumda köpeğinin de en az kedisi kadar akıllı olmasını diledi.





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