Evden satış yapanlar için vergi düzenlemesi

Geçen yılın kasım ayında yasalaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılarak, evdeki üretimlerini internetten satanlara vergi muafiyeti tanındı. Düzenlemeye göre, ayrı bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri esnaf muaflığı kapsamına alınacak.

Söz konusu hükmün 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirlere uygulanması öngörüldü. Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir tebliğ taslağı hazırladı. AA muhabirinin söz konusu taslaktan yaptığı derlemeye göre, uygulamadan yararlanmak isteyenler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" alacak. Bu kişiler, Türkiye'de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açacak ve tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek.

Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2021 yılı için 240 bin lirayı aşması halinde esnaf muaflığından yararlanılamayacak.

Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacak. Belirtilen hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenerek belirlenecek. Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerli olacak. Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ile faaliyetini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten yararlanamayacak.

Satışın internetten yapılması gerekiyor

Muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması şart olacak. Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının ise diğer şekillerde yapılması halinde muafiyet tanınmayacak.

Tebliğ taslağında, bankalar tarafından yapılacak işlemler de belirlendi. Buna göre, bankalar tarafından, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi ibraz edenlere, internet ve benzeri elektronik ortamlarda yapılacak mal satışlarına ilişkin elde edilen hasılatın yatırılacağı ticari bir hesap açılacak. Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacak ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, muhtasar beyannameyle beyan edip ödeyecek. Uygulamadan yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı yüzde 2 olarak uygulanacak. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az 10 gün süreyle çalıştırılması gerekecek.

Uygulama kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacak. Alınacak Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi'nin geçerlilik süresi iki yıl olacak ve süresi bittiğinde yenilenmesi gerekecek.

Geçerli Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olmadığı, Türkiye'de kurulu bankalarda ticari hesap açılmadığı, elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı, evde imal edilen mallar dışında dışarıdan satın alınan malların satışının yapıldığı belirlenirse ve öngörülen diğer şartlar ihlal edilirse ilgili takvim yılının başından itibaren esnaf muaflığından faydalanılamayacak ve alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

AA





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