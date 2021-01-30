Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan ve sezonun ikinci yarısında yerini korumak adına hücum hattına bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Everton forması giyen eski oyuncusu Cenk Tosun için girişimlerini sürdürüyor. Cenk Tosun için İspanya'dan Celta Vigo ve Rusya'dan CSKA Moskova'nın da devrede oldukları aktarılırken Everton'da takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiren gelişmeler yaşanıyor.

Cenk Tosun, Everton'ın bugünkü Newcastle United maçının kadrosuna alınmadı. Böylece milli yıldızımız, Everton'ın son 3 resmi maçında da kadroda yer almamış oldu.

29 yaşındaki golcü oyuncu; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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