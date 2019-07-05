Evi kirada olanlar ve kirada oturanlar dikkat!

Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı. Önceki gün açıklanan veriye göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 19.88 oldu. ÜFE’ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 33’ü bulacaktı.

İŞYERİ İÇİN SON 1 YIL

Yasadaki değişiklikle kiracılar yaklaşık yüzde 13 daha az ödeme yapacak. Ev sahipleri kira zammı yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmeli. Çünkü kira zammını yüzde 19.88’in üzerinde yapamazlar. Aksi takdirde sınırı aşarlarsa, kiracı dava açabiliyor. İş yerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020’de geçilecek. Bu tarihten sonra iş yerleri kiraları için yenilecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak.