Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor...

Her binaya QR kodu ve elektronik çip verecek sistemin pilot çalışmaları tamamlandı. Öncelikle bu yıl iskan alan binalara kimlik belgesi verilecek. Daha sonra bina yaşına göre ilerleme sağlanacak.

ÇÖKEN APARTMAN SONRASI

2019 yılında İstanbul Kartal’da çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nda kaçak kat çıkıldığı ve kolon kesildiği anlaşılmıştı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum talimat vermiş ve Bina Kimlik Sistemi projesinin hazırlığı başlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, sistem ile ilgili bilgileri paylaştı.

BKS NE İŞE YARAYACAK?

Ev alacak ya da kiralayacak kişiler yapıya ilişkin tüm teknik bilgileri görebilecek. Böylece ev alırken ya da kiralarken verilen yanlış beyanların önüne geçilecek.

Binada kullanılan betondan, iskan tarihine, evlerin büyüklüklerinden yapılan denetim sonuçlarına kadar her bilgiye ulaşılabilecek.

Olası bir depremde binaların yıkılması durumunda arama kurtarma ekipleri bu kimliklerde yer alan kat planlarına göre çalışabilecek ve zaman kazanacak.

Ancak her isteyen her detayı göremeyecek, kişisel bilgiler korunacak. Binada yaşayanlar, binadan ev alacak ya da kiralayacaklar ve kamu için farklı detaylar görünecek.

ASELSAN İLE HAZIRLANDI

Bina kimlik kartlarının dayanıklı olması için ASELSAN ile çalışıldı. Yanmaz, soyulmaz malzemeler kullanılırken kartın içine bir de çip yerleştirildi. Böylece insan eliyle ya da bir afette zarar görse dahi özelliği kaybolmayacak. Bina bilgilerine 50 metre mesafeden bile ulaşılabilecek.

İlgili Haberler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! Yeni dönem başladı



