Başta ev kadınları olmak üzere evde çalışmak isteyen herkesi yakından ilgilendiren düzenleme, 1 Ocak 2021’de devreye girdi. Bu düzenlemeyle evlerinde imal ettikleri ürünü internetten satanlar, 240 bin liraya kadar olan satışlarında vergiden muaf tutuldu. Böylece pandeminin de etkisiyle ek gelir sağlamak için evinde ürettiğini internetten satmak isteyenlere önemli bir teşvik verilmiş oldu. Bu teşvik, ‘evde üretip internetten satma’ yöntemine olan ilgiyi daha da artırdı.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Vergi muafiyeti evde yapılabilen; dikiş-nakış işleri, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, yapma çiçek, tarhana, erişte, mantı açma ve halı-kilim dokuma gibi işleri kapsıyor. Aracılar, al-sat işiyle uğraşanlar, bu düzenlemenin dışında tutuluyor. İşyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan üretim ve e-ticaret yapanlar, artık vergi muaflığı kapsamında değerlendiriliyor.

EMEKLİLİK MÜMKÜN

‘Esnaf muafiyet belgesi’ alan ev hanımı, SGK’ya müracaat ederek ‘isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi’ni doldurup SGK’lı olabilir. Bu yolla hem sağlık hizmetinden yararlanmak hem de emeklilik mümkün. Gelir İdaresi’nin ‘gib.gov.tr’ internet adresinden ‘esnaf vergi muafiyeti belgesi alma dilekçesi’ kısmındaki formu doldurun ve çıktısını alın. Bu çıktıyla, vergi dairesine başvurarak ücret ödemeden ‘vergi muafiyeti belgesi’ alabilirsiniz.

BUNLARA DİKKAT!

Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için ilk olarak vergi dairelerinden ‘esnaf vergi muafiyet belgesi’ almak ve bir bankada ticari hesap açmak gerekiyor. Tüm hasılatın özellikle bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının bu yıl için 240 bin lirayı aşmaması önemli. Aşılırsa banka, hesaba aktarılan tutar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla çalışanı bulunmayana yüzde 4 Gelir Vergisi kesintisi uygulayacak. Çalışanı olan için ise vergi sadece yüzde 2 olacak.

ARANAN ŞARTLAR

Vergi muafiyeti için satışın tamamının internetten yapılmış olması şart. Yani işyeri açmadan evden satış yapılmalı. Motorlu nakil vasıta kullanılmaması da önemli. Esnaf muaflığından faydalananın mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülüğü bulunmuyor. Esnaf vergi muafiyeti belgesinin geçerlilik süresi ise 2 yıl ve süresi bittiğinde yenilenmesi gerekiyor. Başka bir işte sigortalı çalışan da esnaf vergi muafiyetinden yararlanabilir.