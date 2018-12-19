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Evkur Yeni Malatyaspor kupada yoluna devam ediyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında konuk olduğu TFF 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yendi

19 Aralık 2018, Çarşamba 17:08
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Evkur Yeni Malatyaspor kupada yoluna devam ediyor

İlk karşılaşmayı da 2-0 kazanan Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi.

54. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Ahmed Ildız’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, yerden seken top ağlarla buluştu: 0-1.?

88. dakikada konuk ekip farklı ikiye çıkardı. Mustafa Eskihellaç’ın şutunda kaleciden dönen topu Eren Tozlu tamamlayarak filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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