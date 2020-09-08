Evlenene, ev alana devletten toplam 79 bin TL hibe

Devlet evlenmek ve ev sahibi olmak isteyenler için destekleri artırmaya devam ediyor. 2020 yılı içinde konut desteğinde katkı 28 bin 548 liraya çıkarılırken, çeyiz desteği 11 bin 32 lira oldu. Nişanlı veya sözlü çift bu desteklere ayrı ayrı başvurursa, evlenirken ve ev alırken toplamda 79 bin 160 lira karşılıksız destek alabilecek. Bunun da belli şartları var.

Tavan 24 bin 476 TL

Ev alma hayali belli bir zaman ve bir peşinat birikimi gerektiriyor. Bunun için ne kadar erken tasarruf etmeye başlanırsa o kadar avantajlı oluyor. Tasarruf amaçlı birikim tutarı ve süresi arttıkça devletin katkısı da o paralelde yükseliyor. ‘Aman çok uzun süre’ deyip geçmeyin. Tapu harç bedelinin dahi bu hibelerle kapatılması aile bütçesine önemli destekler sağlayacaktır. Ev hesabında yaş şartı bulunmuyor.

Çeyizler de devletten

Evlilik bir planlama ve süreç işi. Devlet bu anlamda ‘çeyiz hesabını’ devreye aldı. Bu hesapta erkenden birikim yapmaya başlamak evlilik sürecini ekonomik olarak rahatlatıyor. Ayrıca birikim yaparken para hesapta değerleniyor yani değer kaybetmiyor. Bu destek 27 yaşından önce evlenenlere sağlanıyor. Bu durumda hesabın 24 yaşını doldurmadan açılması gerekiyor. Devlet katkısı üst sınırı 11 bin 32 lira. Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca Çeyiz Hesabı’na düzenli ödeme yapan hibeden yararlanıyor. 190 liradan başlayan tutarlarla birikim yapmak mümkün. Çeyiz hesabında biriken paradan yılda 2 kez çekim yapılabiliyor.

2020 yılı için konut hesabında kişi başına elde edilebilecek devlet katkısı şöyle:

36-47 ay para biriktirenler için katkı oranı yüzde 15, azami katkı 24 bin 741.96 lira.

48-59 ay para biriktirenler için katkı oranı yüzde 18, azami katkı 26 bin 645.19 lira

60 ay ve üzeri para biriktirenler için katkı oranı yüzde 25, azami katkı 28 bin 548.42 lira.

Hiç evi olmayacak

Konut hesabından katkı alabilmek için en az 36 ay birikim yapmak gerekiyor. Yaş sınırı yok. Hiç evi olmayanlar bu haktan yararlanabiliyor. Konut hesabında isteyen faiz geliri elde edebiliyor. Yalnızca TL cinsinden konut hesabı açılırken, 18 yaşından küçükler için ise sadece veli ve vasisi adına hesap açılabiliyor. Hesaba aylık ödeme asgari 475 lira civarında. Tavan ödeme tutarı 4 bin 758 lira.

2020 için verilen destek tavanları şöyle:

36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır; ödenecek tutar 7 bin 967.70 lirayı geçemez.

48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 22 ile çarpılır; ödenecek tutar 9 bin 193.50 lirayı geçemez.

60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 25 ile çarpılır; ödenecek tutar 11 bin 32.20 lirayı geçemez







