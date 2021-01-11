Ey Toprak! Söyle bana bunca kabullenirliğin sırrını!

Ey toprak!

Ya al beni

Ya da söyle…

Bunca kabullenirliğinin

Onca yutkunmanın sırrını

Ey toprak!

Öğret bana da

Bölünmeden toprak olmanın sırrını

Fazıl Hüznü Çakıroğlu, Ey Toprak! şiirinden

Toprak elementi düzeni, verimliliği, bereketi ve madde alemini temsil eder

Elementlerin arasında en yoğun olan toprak elementidir. Madde alemiyle ilişkimizi pekiştirir, kök çakramızı besler. Bu hafta gezegenlerin çoğunun toprak elementinde toplanmasıyla toprağın temsil ettiği düzeni uygulayabileceğimiz ve maddesel ihtiyaçları karşılayabileceğimiz bir hafta olacak. Kendimizi işimize, çalışmalarımıza rahatlıkla verebileceğiz. Düzenli çalışmak, düzenli beslenmek her zamankinden daha kolay gelebilir. Maddi konulara ilgimiz artabilir. Harcamalarımıza çekidüzen verme ve daha tutumlu olma ihtiyacı hissedebiliriz.

Besinler de, zehirler de birikebilir

Vücudumuzun temel yapısı ve mineraller de toprak elementi ile ilişkilidir. Toprak elementi eksikliği olan kişiler vücut ısılarını koruyamaz, çok yeseler de kilo alamazlar. Bu hafta onlar için kilo almak da, vücut ısısını sabit tutabilmek de daha kolay olacak. Kilo almak isteyip de alamayanlar, bu hafta düzenli beslenmeye ve düzenli uyumaya dikkat ederseniz, abur cubur atıştırmak yerine düzenli sıcak, özenle pişmiş yemekler yerseniz, değişimi hemen hissedeceksiniz. Yüzünüze renk gelecek, yanaklarınızın dolduğunu, daha canlı, daha az yorgun olduğunuzu göreceksiniz.

Her şeyi kabul eden bir elementtir toprak. Ne gelirse depolamayı da sevdiğinden besinler de, zehirler de birikebilir. Bu nedenle toprak elementi baskın olan kişilerin ve transitlerde toprak elementi yoğunluğu olduğu dönemlerde hepimizin besinlerdeki ve çevremizdeki olası zehirli maddelere karşı duyarlı olmamız gerekir. Metal kepçeleri yemeklerin içerisinde uzun süre bekletmek, tahta kaşıkları iyi temizlememek, iyi kurutulmamış ya da nem kapmış pul biber kullanmak, uzun süre beklediği için kök vermiş patateslerin yeni çıkan kök yerlerindeki koyu yeşil bölgeyi tamamen temizlememek aslında hepimizin zaman zaman yaptığı şeyler ve zehirlenme riskimizi de oldukça arttırıyor. Geniş yapraklı sebze tüketmek çok gerekli, ama unutmayalım ki geniş yapraklı bitkiler çevredeki zehri de, radyasyonu da çok daha fazla emebiliyor. Sebze alırken nerede yetiştirildiğine dikkat etmeye çalışalım bu dönemde. Elimizi sürdüğümüz topraktan ya da tozlardan da ağır metallerin ya da bakır benzeri elementlerin emilebildiğini unutmayalım. Toprağa ya da toza dokunmuşsak elimizi yıkamakta acele edelim sonrasında.

Zihinsel gücümüz de, dokularımızın oksijenlenmesi de yerinde olacak

Satürn, Merkür ve Jüpiter de hava elementinde olduklarından hava elementi enerjisini de rahatça kullanabileceğiz, ama ateş elementi eksik olacak, su elementinin etkisini de yalnızca Neptün yansıtacak. Metabolizma hızımız biraz azalabilir, yediklerimizi yakmaktan çok depolayabiliriz. Kalp ve dolaşımı güçlendirici egzersizler, kırmızı ve canlı renkleri kullanmak, dans ve oyun terapileri, şarkı söylemek, resim yapmak, yüzme ve banyolar, kabızlığa karşı lifli ve yeşillik ağırlıklı beslenme, hayır işleri, güneş ve suyu bir arada bulabileceğimiz gezintiler, yemekleri tadımıza göre çeşitli baharatlarla tatlandırmak bu eksiklikleri gidermemize yardımcı olacak.

Oğlak yeniayı Plüton ile kavuşum yapacak

Hafta ortasına doğru bir dizi açının kesinleşecek olması ve 13 Ocak'ta gerçekleşecek Oğlak yeniayı haftayı hareketlendirecek. Evet, yeniay da toprak elementinde ve Plüton gezegeni ile kavuşum yapacak. Yeniay civarı aşırı duygusallaşmamaya, kırılgan olmamaya dikkat edelim. Ay hem duygularımız, hem de mide ile ilişkili olduğundan duygusal çalkantılar ve mide sorunları yaşayabiliriz. Ay'ın temsil ettiği meme bölgesinde şişlik fark edersek takip edelim muhakkak. Meme şişliklerinin en sık nedeni fibrokistik hastalık dediğimiz iyi huylu şişliklerdir ve çoğu kişide oluşabilir, ama toprak enerjisi kitle büyümelerini tetikleyebilir, bu nedenle herhangi bir şüphede hekime başvurmaktan çekinmeyelim. Güneş-Plüton kavuşumu ile enerjimiz, vücut direncimiz ve dayanıklılığımız değişken olabilir, kendimizi çok zorlamamaya, dinlenmek için zaman ayırmaya özen gösterelim.

Tüm bu önlemler 13 Ocak günü kesinleşecek Mars-Satürn karesinin yol açabileceği kabızlık, Merkür-Jüpiter kavuşumunun ve haftanın son günü kesinleşecek Jüpiter-Uranüs karesinin tehdit ettiği karaciğer sorunlarına karşı da etkili olacak. 12 Ocak günü kesinleşecek Merkür-Uranüs karesine gelince; merdivenlerden dikkatli inip çıkalım, atlayıp zıplayıp akrobasi yapmaktan kaçınalım, zihinsel gerginlikleri en aza indirmek için çay-kahve benzeri uyarıcı içecekleri sınırlı tüketelim. Toprak elementinin yansıttığı bolluğu ve bereketi kucaklayıp, hissettirdiği güvenin tadını çıkarmaya çalışalım.

Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...