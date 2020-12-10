Ekonomi Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Ekonomi

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı.

10 Aralık 2020, Perşembe 10:16 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu.

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İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu.


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