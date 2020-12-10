Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı.
10 Aralık 2020, Perşembe 10:16 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu.
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