EYT son durum: Erken yaşta emeklilik ne zaman çıkacak?

Prim gün süresini doldurmuş ancak emekli olmak için yaşının gelmesini bekleyen pek çok kişi, EYT’de son durumun ne olduğu konusunda araştırmalarına devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de neredeyse tek gündem pandemi oldu. Ancak, diğer yandan da erken yaşta emeklilik hakkında çalışanların merakı hala devam ediyor…

EYT SON DURUM: ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT zaman zaman gündeme gelse de konuya ilişkin en net cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Erken yaşta emeklilik konusunda tüm kapıları kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düşüncesini “Seçim kaybına vesile dahi olsa biz asla ülkemizin, milletimizin zararına olacak bir vaadin içine girmeyiz. Kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak' ifadeleri ile dile getirmişti.

SON AÇIKLAMA ÖMER ÇELİK’TEN GELMİŞTİ

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.