EYT’liler 65 yaşı beklemeyecek

Emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamladığı halde yaş şartı arttığı için emekli olamayanların yani emeklilikte yaşa takılanların (EYT’li) sayısı, 2019 itibarıyla 5 milyon 404 bin 924 kişi civarında. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk’te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında EYT’lilerin merakla beklediği konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

48 yaş 'yaşlı' değil

‘Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar’ demeyi tercih ettiklerini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “Emeklilikte 3 ana parametre var; sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorun var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde ‘yaşlılık aylığı.’ Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş, yaşlı olarak kabul edilmiyor” dedi.

Emekliler reformu

Selçuk, şöyle devam etti:

“Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun yaş ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. EYT’liler 65 yaşını beklemeyecekler. Prim ödeme ve sigortalılık süresine göre kademelendirilmiş. EYT’liler emeklilikten sonra çalışmak istiyorlar. 48-50 yaşlarda, en verimli olduğu dönemde emekli olmayı düşünmek bu. Hazine ve Maliye Bakanımızla çalışıyoruz. Emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu doğru. Uzun soluklu bir çalışma bu.”

Elazığ'a 5 milyonluk ek kaynak

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bölgeye aktardıkları 8 milyon lira kaynağa 5 milyon lira daha ekleyeceklerini belirten Bakan Selçuk, Engelli ve yaşlılar için de çalışmaları olduğunu söyledi. Selçuk, “2020 yılı bakım merkezlerinde kalite yılı olacak. Belli standartlar oluşturduğumuz bakım merkezlerine, kalite puanı ile teşvik gelecek. Yarın (bugün) hem yaşlı hem de engelli konusunda çıtayı yükseltecek bir genelge yayınlayacağız" diye konuştu.