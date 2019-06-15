TSYD'nin İstanbul eski şube başkanlarından, duayen gazeteci, spor yazarı Eyüp Karadayı 86 yaşında vefat etti.

Bu sabah saat 06.30'de vefat eden Karadayı yarın (16 Haziran Pazar) ikindi namazından defin edilecek. Cenaze namazının kılınacağı cami öğleden sonra belli olacak.

Fenerbahçe Kulübü, Eyüp Karadayı'nın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Eski yöneticilerimizden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı’nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Eyüp Karadayı’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere yakınları, sevenleri ile camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Eyüp Karadayı’nın ailesi taziyeleri, Dereağzı Sporcu Lokali’nde kabul edecektir."