Eyüpspor'dan yapılan açıklamada "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Oğulcan Çağlayan! Eyüpspor’umuz, Galatasaray’dan Oğulcan Çağlayan’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Oğulcan Çağlayan’a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız "Öncelikle Galatasaray kulübüne teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir futbolcuyu kadromuza kattık, mutluyuz. Oğulcan, Türk futbolunun önemli değerlerinden biri. 1. Lig’de daha önce 2 kez şampiyonluk yaşadı. İnşallah 3. şampiyonluğu da bizimle yaşar" dedi.

Oğulcan Çağlayan da imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Çağlayan'ın açıklamaları şöyle:

Eyüpspor’a katıldığım için çok mutluyum. Başkanımız Sayın Murat Özkaya nezdinde bana güvenip, bu fırsatı sunan kulübümüze çok teşekkür ederim. Hedefimiz tıpkı geçtiğimiz sezonki gibi şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmek. Burada uzun vadeli bir plan olduğunu biliyorum ve bunun bir parçası olmaktan dolayı heyecanlıyım. Bir an önce formamızı giyip taraftarımızla buluşmak ve maçlar kazanmak istiyorum. Umarım her şey çok güzel olur.