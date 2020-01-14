Facebook'u Türk kadın yönetecek

Facebook Türkiye Ülke Direktörü olarak görev yapmakta olan Derya Matraş, bundan böyle Facebook’un Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’yi kapsayan bölgedeki faaliyetlerini yürütecek.

14 Ocak 2020, Salı 08:00 Son Güncelleme:
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Facebook'u Türk kadın yönetecek

Bu rolle birlikte, Derya Matraş şirket bünyesindeki Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi uygulamaların bölgedeki faaliyetlerinden sorumlu olacak ve şirketin bölgedeki ekonomik ve sosyal etkisini artırmak için çalışacak. Matraş, aynı zamanda Türkiye’deki ülke direktörlüğü rolüne de devam edecek.

Facebook Türkiye'deki 8 ilde ofis açıyor

Facebook Türkiye genelinde 8 ofis açmaya karar vermişti. Facebook'un Türkiye'de açacağı İstanbul merkezli ilk ofisi 13 Ocak'ta Bursa'da açılacak.

Derya Matraş


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