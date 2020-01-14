Bu rolle birlikte, Derya Matraş şirket bünyesindeki Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi uygulamaların bölgedeki faaliyetlerinden sorumlu olacak ve şirketin bölgedeki ekonomik ve sosyal etkisini artırmak için çalışacak. Matraş, aynı zamanda Türkiye’deki ülke direktörlüğü rolüne de devam edecek.

Facebook Türkiye'deki 8 ilde ofis açıyor

Facebook Türkiye genelinde 8 ofis açmaya karar vermişti. Facebook'un Türkiye'de açacağı İstanbul merkezli ilk ofisi 13 Ocak'ta Bursa'da açılacak.

Derya Matraş





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