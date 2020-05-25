Fahrelnissa Zeid sergisi erişime açıldı

Türkiye’de modernizmin öncü sanatçılarından ressam Fahrelnissa Zeid’in 'Üç Kişilik Oyun' adlı sergisi Dirimart Galeri tarafından online erişime açıldı. Sergide Zeid’in gençliğinde yapmaya başladığı ve Amman’a taşındıktan sonra hayatının son döneminde ağırlık verdiği portrelerinden bir seçki sunuluyor.

Sergi kapsamında yayımlanan Olivier Lorquin yönetmenliğindeki 'Fahrelnissa Zeid à Paris 1949-1975' belgeseline de galerinin YouTube hesabından ulaşılabiliyor. Sesli anlatımla gezilebilecek olan sergi 5 Nisan’a kadar açık kalacak.



