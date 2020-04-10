Magazin Fahriye Evcen'den karantina pozu

Fahriye Evcen'den karantina pozu

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Fahriye Evcen'den karantina pozu

Yastıkla akım yaratan ünlülerin aksine Fahriye Evcen, sade bir fotoğrafını paylaştı Evcen'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

10 Nisan 2020, Cuma 14:54 Son Güncelleme:
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Anne olduktan sonraki günlerini bebeğine ayıran Fahriye Evcen, şimdilerde de karantina nedeniyle evinden çıkamıyor. Geçen günlerde bir parmak hareketiyle karantina akımına ayak uyduran Fahriye Evcen, bu kez evdeki halini takipçilerinin beğenisine sundu.

'Mood'

'Mood' notuyla paylaştığı kare, rekor beğeni aldı.


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