Faizde indirim hareketi

Kredi faizlerinde düşüş başlamışken bankalar da elini taşın altına koyuyor. Bu konuda başı çeken kamu bankaları (Ziraat, Halkbank ve VakıfBank), geçtiğimiz günlerde kart borcunu ödemekte zorlanan vatandaşa yüzde 1.10 faizle kredi vermeye başlamıştı. Kısa sürede binlerce kişi bu imkândan yararlandı. Ancak aynı faizler konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde geçerli değil.

10 PUANDAN FAZLA DÜŞTÜ

Merkez Bankası’nın verilerine göre ortalama yıllık ihtiyaç kredisi faizi 8 Şubat itibarıyla yüzde 26.86. Bir başka deyişle aylık ihtiyaç kredisi faizi yüzde 2.33. Taşıt kredilerinde ortalama aylık faiz 2.22, konut kredisi faizi de yüzde 1.96. Ağustos ve eylüldeki seviyelere göre faizlerde 10 puandan fazla düşüş var. Faizlerde mart, nisan gibi düşüşün hızlanması bekleniyordu.

EVDE YÜZDE 1.49

Ancak VakıfBank, vatandaşın ihtiyacını daha düşük maliyetle karşılaması ve ekonomiye destek olmak için erken hareket ederek önemli bir faiz kararı aldı. Banka konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ortalama faizlerin oldukça altına çekti. Buna göre banka 1.5 milyon liraya kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1.63’ten yüzde 1.49’a indirdi.

TAŞIT VE İHTİYAÇ DAHİL

Sıfır kilometre ve ikinci el taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1.72 olan aylık faiz oranını yüzde 1.55’e çekti. VakıfBank’ta indirim öncesinde aylık yüzde 1.77’den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1.59’dan başlayan oranlara çekildi. VakıfBank, kısa bir süre önce de KOBİ’lere sunduğu kredilerde de faiz indirimine gitmiş ve bu faiz de yüzde 1.45 olarak ilan edilmişti.

NE KADAR AVANTAJ SAĞLADI?

Böylelikle 10 yıl vade ile 100 bin TL konut kredisi kullananlar, indirimle 13 bin 120 lira avantaj sağlayacak. Aynı miktarda 48 ay vade ile taşıt kredisi kullanan müşterinin avantajı 6 bin 469 lira oldu. Bankadan 36 ay vade ve 10 bin lira ihtiyaç kredisi çekenler ise faiz indirimiyle toplam maliyetlerde 490 lira kâr etmiş olacak.