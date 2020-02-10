Faizini güncelleyen firmaya ceza kesiyorlar

Ancak özel bankaların faizini güncellemek isteyen firmaları cezalandırdığını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, firmaların, özel bankaların yüzde 5’e varan erken kapama komisyonu engeliyle karşılaştığını söyledi. Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: “Bankaların bu tutumu, ’ben para kazanıyorum, sen faizini indirme’ demenin başka yoludur. Üstelik bu oranlar bankadan bankaya değişiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil.” Ticari kredilerini tamamen kapatmak isteyen veya kredisini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmalardan alınan komisyona, belirli bir sınır çizilmesi gerektiğini belirten Avdagiç, “Bankalararası birliğin sağlanması makul bir tutum olur” dedi.