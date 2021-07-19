Falcao bildiğimiz gibi: Sezona sakat başladı
Galatasaray Radamel Falcao sezona sakat başladı. Kolombiyalı oyuncu PSV maçından önce gerçekleştirilen taktik antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmadı.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 10:20 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Sakatlığı bulunan Radamel Falcao antrenmanda yer almadı. Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz takımdan ayrı bireysel programları doğrultusunda çalıştı.
Falcao'nun bitmek bilmeyen sakatlıkları nedeniyle oyuncuyla yolları ayırmak isteyen Galatasaray, bir çıkar yol arıyor. Falcao'nun ve Diagne'nin yokluğunda Mostafa Mohamed PSV maçında tek alternatif olacak.
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