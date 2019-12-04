Falcao günde 6 saat idman yapıyor

Galatasaray’a transferi dünya çapında olay yarattı. İstanbul’a gelişi ve Galatasaray ile anlaşması milyonlarca kez izlendi. Transfer süreci uzadığı için sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçiremedi. Buna rağmen taraftarın sevgisine karşılık verebilmek amacıyla sahaya erken çıktı ve kendisini çok zorlayınca sakatlandı.

Falcao, 1 Ekim’deki PSG maçından bu yana formasından uzak. Ancak artık bir an önce geri dönmek istiyor. Tedavi süresince sosyal medya paylaşımı bile yapmadı. İstanbul’a döndüğünden beri tesislere en erken o geliyor, en geç o çıkıyor.





Her gün 6 saat çalışıyor

Günde 6 saat çalışma yapan Falcao, bir an önce formasına kavuşmanın hayalini kuruyor. Hocası Fatih Terim ise Kolombiyalı golcüyü en verimli şekilde kullanmak için, yüzde 100 hazır olmadan sahaya sürme fikrine karşı.

Her şeye rağmen 33 yaşındaki futbolcunun, hafta sonundaki Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Süre alıp almayacağına ise doktorlarla yapılacak görüşmeden sonra karar verilecek.

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