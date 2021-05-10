Futbol Falcao sakatlığı nedeniyle Denizlispor karşısında yok

Falcao sakatlığı nedeniyle Denizlispor karşısında yok

Futbol

Falcao sakatlığı nedeniyle Denizlispor karşısında yok

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in ardından Radamel Falcao da sakatlandı. Adalesinde zorlanma olan Falcao Denizlispor kamp kadrosuna dahil edilmedi.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray'da Falcao, Denizlispor mücadelesinde takımdan ayrı kalacak. Yapılan açıklamada, "Falcao'nun sol üst arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edildi. Kamp kadrosuna alınmadı. Mostafa Mohamed tedavi sonrası takımdan ayrı çalıştı, kamp kadrosuna dahil edildi" denildi.

Kamp kadrosunda Falcao ve Etebo yer almadı. Mostafa ise dahil edildi.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nihat Özdemir: Şerefim üzerine yemin ederim 'hakem Ali Koç' olayıyla alakam yok