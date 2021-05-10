Falcao sakatlığı nedeniyle Denizlispor karşısında yok
Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in ardından Radamel Falcao da sakatlandı. Adalesinde zorlanma olan Falcao Denizlispor kamp kadrosuna dahil edilmedi.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Falcao, Denizlispor mücadelesinde takımdan ayrı kalacak. Yapılan açıklamada, "Falcao'nun sol üst arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edildi. Kamp kadrosuna alınmadı. Mostafa Mohamed tedavi sonrası takımdan ayrı çalıştı, kamp kadrosuna dahil edildi" denildi.
Kamp kadrosunda Falcao ve Etebo yer almadı. Mostafa ise dahil edildi.
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