Yayınladığı videoya "Working hard" notu düşerek sıkı çalıştığına işaret eden Falcao'nun milli aranın ardından iç sahada oynanacak Başakşehir maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.





Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle 1 aydan fazla süredir topla çalışamayan Falcao'nun sakatlığıyla ilgili uzun süre resmi bir açıklama yapılmamış ve bu nedenle birçok spekülasyona neden olmuştu. Olayın Robin van Persie olayına dönmesinden korkan Galatasaray taraftarı, Falcao'nun antrenman paylaşımının altına destek mesajları yağdırdı.





Forvet sıkıntısı

Falcao'nun bu paylaşımı taraftarın yüzünü güldürdü. Son oynanan Gaziantep FK maçında takımın diğer forveti Florin Andone dizinden sakatlanmış ve sahalardan 2.5 ay kadar uzak kalacağı öngörülmüştü.

Takımda başka forvet kalmadığı için U19'dan Erencan Yardımcı'nın as takıma alınacağı konuşulurken Falcao'nun geri dönüş sinyali sonrası Galatasaray'daki forvet sıkıntısı bir nebze olsun dinecek.