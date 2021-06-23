Juan Fernando Quintero, Falcao'nun Arjantin'de yeniden oynamaya sıcak baktığını söyleyerek "Umarım Radamel Falcao, River Plate takımına geri döner. Bunu hayal etmek zor. Kulübü çok seven bir River taraftarı ama ekonominin de gerçekleri var. Bugün futbol ne durumda, şartlar onun geri dönmesi için uygun mu, bilemiyorum" dedi.

Kendisinin de bir gün River Plate'e dönmek istediğini ve Falcao ile yeniden takım arkadaşı olurlarsa mutlu olacağını söyleyen Quintero, River Plate efsaneleri arasında yer alıyor.