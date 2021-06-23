Futbol Falcao'nun eski dostundan itiraf! 'Gelmek istiyor ama para...'

Falcao'nun eski dostundan itiraf! 'Gelmek istiyor ama para...'

Futbol

Falcao'nun eski dostundan itiraf! 'Gelmek istiyor ama para...'

Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı Juan Fernando Quintero, Kolombiyalı golcüyle ilgili konuştu. Quintero, Falcao'nun River Plate'e dönmek istediğini ancak mevcut maddi imkanlarını bırakamadığını söyledi.

23 Haziran 2021, Çarşamba 15:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Juan Fernando Quintero, Falcao'nun Arjantin'de yeniden oynamaya sıcak baktığını söyleyerek "Umarım Radamel Falcao, River Plate takımına geri döner. Bunu hayal etmek zor. Kulübü çok seven bir River taraftarı ama ekonominin de gerçekleri var. Bugün futbol ne durumda, şartlar onun geri dönmesi için uygun mu, bilemiyorum" dedi.

Kendisinin de bir gün River Plate'e dönmek istediğini ve Falcao ile yeniden takım arkadaşı olurlarsa mutlu olacağını söyleyen Quintero, River Plate efsaneleri arasında yer alıyor.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sergen Yalçın'ı bekleyen zor 2 ay!