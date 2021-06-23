Falcao'nun eski dostundan itiraf! 'Gelmek istiyor ama para...'
Radamel Falcao'nun eski takım arkadaşı Juan Fernando Quintero, Kolombiyalı golcüyle ilgili konuştu. Quintero, Falcao'nun River Plate'e dönmek istediğini ancak mevcut maddi imkanlarını bırakamadığını söyledi.
23 Haziran 2021, Çarşamba 15:01 Son Güncelleme:
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Juan Fernando Quintero, Falcao'nun Arjantin'de yeniden oynamaya sıcak baktığını söyleyerek "Umarım Radamel Falcao, River Plate takımına geri döner. Bunu hayal etmek zor. Kulübü çok seven bir River taraftarı ama ekonominin de gerçekleri var. Bugün futbol ne durumda, şartlar onun geri dönmesi için uygun mu, bilemiyorum" dedi.
Kendisinin de bir gün River Plate'e dönmek istediğini ve Falcao ile yeniden takım arkadaşı olurlarsa mutlu olacağını söyleyen Quintero, River Plate efsaneleri arasında yer alıyor.
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