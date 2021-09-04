İki sezonluk Galatasaray macerası geçtiğimiz günlerde sona eren Radamel Falcao, İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Falcao, Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshedip serbest kalmıştı. Rayo Vallecano, 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı. Kolombiya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Falcao, daha önce River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea takımlarında oynadı.

Süper Lig ekibi Galatasaray'dan sözleşmesi feshedilerek ayrılan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, bir dergiye verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullanırken itiraflarda da bulundu.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Libero Dergisi'ne konuşan Falcao, kariyerinde en keyif aldığı yılları Portekiz ve İspanya'da yaşadığını belirterek futbolu asıl yönetenlerin futbolcular değil yöneticiler olduğunu belirtti. İşte Falcao'nun dikkat çeken açıklamaları:'Oynadığım her yerde keyif almaya çalıştım. Mesleğimi yaparken her yerde tam olarak tatmin olmasam da her aşamada keyif almaya çalıştım. Kariyerimin en güzel yılları hem Porto, hem de Atletico Madrid'de oldu. Orada elde ettiklerim beni çok gururlandırdı.'

'BİR YERİ İSTİYORSUN AMA BAŞKA YERDE GİDİYORSUN'

'Günümüz futbolunda futbolcular kendi kaderini yönetemiyor. Bazen insanlar neden bazı takımlara gitmediğimi sorduğunda gülüyorum. Futbolcu nereye gideceğine tek başına karar veriyormuş gibi her zaman istenen seçenekler olmuyor. Buna şöyle örnek vereyim, bazı gazetecilere diyorum ki 'Neden CNN'de veya ESPN'de çalışmıyorsun. Futbolda olduğu gibi gidip en büyük kurumlarda çalışsana.' Bahsettiğim durum bu. İstemediğim durumları defalarca yaşadım. Bazen bir yere gitmek istiyorsun ama işin sonunda başka bir yere gitmek zorunda kalıyorsun'

'ASIL TEHLİKELİ OLAN FUTBOLU YÖNETENLER'

'İnsanların inandırılmaya çalışıldığı şey futbolun içindeki en tehlikeli şeyin futbolcular olduğu ama gerçekte asıl tehlikeli olan futbolu yöneten insanların kendisi'

'YALAN SÖYLÜYORLAR'

'Futbol borsa gibidir, piyasada olanlar hakkında insanlara yalan söylemekten sorumludurlar. Gerçekte olanlar tabii ki farklı.'

'BELKİ BİR İŞ ADAMI OLURUM'

Falcao futbol kariyeri sonrasında ne yapacağına yönelik soruya ise, "Belki bir iş adamı olurum ama futbolun içinde değil. Hem de ülkem Kolombiya'da neden olmasın"















