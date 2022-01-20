Türkiye Fare zehirini 'şeker' zannederek yiyen 2 kardeş hastanelik oldu

Fare zehirini 'şeker' zannederek yiyen 2 kardeş hastanelik oldu

Türkiye

Fare zehirini 'şeker' zannederek yiyen 2 kardeş hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, dolapta bulunan fare zehirini, ’şeker’ zannederek yiyen Turgut Efe D. (5) ile kardeşi İpek Su D. (3), zehirlendi. Hastaneye kaldırılan ve durumları ağır olan 2 kardeş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

20 Ocak 2022, Perşembe 19:55 Son Güncelleme:
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Olay Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, dolapta buldukları fare tozunu, ’şeker’ zannederek yiyen Turgut Efe D. ile İpek Su D. kardeşler fenalaştı. Bir süre sonra odaya gelen anneleri Merve D., çocuklarını baygın vaziyette ve yanlarında fare zehiri olduğunu farketti. Çocukların istifra etmeye başlamasının ardından anne Merve D., cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan kardeşler, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Burada, mideleri yıkanan iki kardeş, durumları ağır olduğu için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilip, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA

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