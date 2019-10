Fatih Altaylı: ‘‘Benim de mememde kitle çıktı’’

Meme Sağlığı Derneği’nin (MEMEDER) 3.’sünü gerçekleştirdiği Pembe Festival, sağlık medyasının usta isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı Medyada Meme Sağlığı söyleşisiyle sona erdi. Söyleşinin moderatörü Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı, açılış konuşmasına yaşadığı eski bir sağlık problemini anlatarak başladı. Altaylı, 20 yıl önce memesinde eline kitle gelmesiyle büyük korku yaşadığını, bu nedenle kadınları kendisinden daha iyi hiçbir erkeğin anlayamayacağını söyledi.

Fatih Altaylı: ‘‘Kadınları benden daha iyi kimse anlayamaz!’’

‘’Herkes zannediyor ki; bu kadınlara has bir rahatsızlık. Hayır, erkeklerde de oluyor. Bundan 20 yıl önce rutin muayene yaparken göğsümde bir sertlik var mı diye baktım, elime bir şey geldi. Bir şey yoktur dedim ama sonra her bilinçsiz tüketici gibi internetten araştırmaya başladım. Gördüm ki erkeklerde de görülen bir hastalıkmış. Panikledim, önce eşime sordum. ‘Sen manyaksın’ dedi. ‘Manyak olduğumu herkes biliyor da, bu başka bir şey, gidelim mi bir doktora?’ dedim. ‘Ne halt edersen et, ben karışmam.’ dedi. Ben Erkan Topuz’a gittim. Dedim ki ‘Hocam böyle böyle bir şey var’. Doktorum ‘Mamografi ister misin?’ deyince, ‘Yok hocam’ dedim, o kadar uzun boylu değil. Muayene etti, ‘Hakikaten bir şey var burada’ dedi ve ben Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji bölümünde operasyon geçirdim. Bir kitle çıktı, herhangi kötü bir huyu olmayan. Ama kadınların ne hissettiğini, benim kadar iyi hissedecek başka birisi yoktur. O yüzden bu konuyu biraz içselleştirmiş olarak karşınızdayım.''