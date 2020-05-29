Karadeniz’de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz seferine başladı. Gemi bugün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla Haydarpaşa Limanı’nda düzenlenen törenle uğurlandı. Bakan Dönmez, uğurlama töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Ekibimiz yaklaşık 1 yıldır sismik sondajları yürütüyordu"

Fatih Sondaj Gemisinin Karadeniz’e açılmak için 1-1,5 aydır Haydarpaşa Limanı’nda hazırlıklarının yapıldığını ifade eden Dönmez, "Bugüne kadar Doğu Akdeniz’de 4 tane sondajı başarıyla tamamladı. Şimdi aşağı yukarı 1-1,5 aydır Haydarpaşa Limanı’nda kulelerin sökülmesi ile ilgili olarak buraya çekmiştik.

Biliyorsunuz 3 tane boğaz köprüsünün altından geçecek. Köprülerin yüksekliği 60 metre civarında. Bizim kuleler de 100 metreyi aşkın. Onları sökmek durumundaydık. Bu söküm işlemleri burada yapıldı. Bugün Fatih’in İstanbul’u fethinin 567’nci yıldönümünde onun adına yakışır bir hizmet için gemimiz yola çıkıyor. İnşallah Karadeniz’de hidrokarbon sondajlarında bize sevindirici haberler verirler.

Ekibimiz yaklaşık bir yıldır burada sismik sondajları yürüyordu. Tabi biz şu anda Doğu Akdeniz ile gündeme geliyoruz ama bir başka ekibimiz de Karadeniz’de sismik araştırmalar yapıyordu. Oradaki veriler analiz edildi, değerlendirildi ve Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda ilk sondajımıza başlayacağız. Oradaki denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliğimiz de yaklaşık 3 bin 500, 4 bin metre civarında olacak" şeklinde konuştu.

"Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler oyunun dışında kaldılar"

Doğu Akdeniz’de devam eden çalışmalar ile ilgili ise Dönmez, "Doğu Akdeniz’de, 2018’den bu tarafa derin deniz sondajlarını yapıyoruz. Altın sondajımız bitti şu anda Yavuz sondaj gemimiz orada, Selçuklu 1 lokasyonunda, yaklaşık 3 bin 500 metrelerde sondajına devam ediyor.

Bu iş uzun soluklu bir iş. İlk sondajlarda keşif yakalamak herkes ister ama bazen mümkün olmaz. Ama her sondaj bize bir tecrübe kazandırıyor. Formasyonu öğreniyoruz, işlemleri öğreniyoruz. Oradan elde ettiğimiz dataları yeniden değerlendiriyoruz ve o civarda yeni sondaj lokasyonlarına karar veriyoruz. Burada kararlıyız. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla biliyorsunuz deniz yetki alanlarının belirlenmesine dair Libya ile yapılan bir mutabakat vardı.

Orada da süreç olumlu ilerliyor. Her iki taraf da anlaşmayı Birleşmiş Milletlere taşıdı. Tescil işlemleri orada devam ediyor. Bir taraftan da biz kendi alanımızla alakalı olarak Türkiye Petrollerinin başvurusunu aldık. Orada bir ilanı askı süreci var. O tamamlanır tamamlanmaz önce sismik araştırmalara, akabinde de değerlendirmelere göre sondaj faaliyetlerimize karar vereceğiz.

Birçok uluslararası şirket içinde bulunduğumuz süreci bahane ederek, Doğu Akdeniz’den çekilme kararı aldı. Biz tam tersine burada olacağız. Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler aslında şu anda oyun dışında kaldılar. Öteden beri savunduğumuz bir şey var. Kendi hakkımızı yedirtmeyiz, başkasının hakkında da gözümüz yok. Hem Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hem de Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlarımızın hakkını koruyacağımızı ifade ettik.

Yine başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çeşitli vesilelerle Kıbrıs Rum Yönetimi hariç işbirliklerine hazır olduğumuz da ifade ettik. Ciddi bir tecrübe ve deneyim kazanıyor Türkiye petrolleri. Hem Akdeniz hem Karadeniz’de bu çalışmalara devam edeceğiz. Biliyorsunuz, 3. Gemimizi de filomuza kattık.

Onun da upgrade ve yenileme çalışmaları Mersin Taşucu Limanı’nda devam ediyor inşallah onu da bu yıl sonuna kadar tamamladıktan sonra sondaj çalışmalarına devam edeceğiz. Rotası henüz belli değil. Sismik çalışmaları değerlendirdikten sonra onun kararını vereceğiz. Ama bizim elimizde burada yeteri kadar iş yapacak iş planımız ve iş yükümüz var" dedi.

"Kayaçların arasındaki petrolü çıkarabilir hale getireceğiz"

Son birkaç yıldır Türkiye Petrolleri’nin, klasik olmayan ve ’hidrolik çatlatma’ diye tabir edilen yeni bir teknolojiyi denediğini anlatan Dönmez, "Onda da Diyarbakır Gözalan mevkiinde ilk operasyon yapıldı. İlk neticeler olumlu ama testleri devam ediyor. Bu şu demek, daha önce kayaçların arasına sıkışan petrolleri çıkartmakta zorlanıyorduk ama bu yeni teknoloji ile o petrolü çıkartabilir hale geleceğiz.

Yine benzer bir tekniği, Trakya’da doğalgaz için kullanıyoruz. Oradan da ilk veriler umutlu. Önümüzdeki haftalarda bu testler sonuçlandığında müjdeli haberleri verebiliriz. İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla da Türkiye Petrolleri 10-20 yılın günlük ortalama üretimi en üst seviyeye çıkmış oldu. 53 bin varilin üzerine çıktık. İnşallah hedefimiz bu miktarları daha da artırmak.

Türkiye Petrolleri bizim milli şirketimiz ama özellikle dost ve komşu ülkelerde de birçok uluslararası şirketlerle ortaklık yapma kabiliyeti gelişmiş bir şirketimiz. Hazar’da, Rusya’da, Afganistan’da, Irak’ta çalışıyoruz. Hatta iç savaştan önce Libya’da da Türkiye Petrollerinin çalışması vardı. Yine bu bölgelerde çalışmalar devam edecek" diye konuştu.









DHA