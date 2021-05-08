Futbol Fatih Karagümrük: 5 - Gençlerbirliği: 1

Fatih Karagümrük: 5 - Gençlerbirliği: 1

Futbol

Fatih Karagümrük: 5 - Gençlerbirliği: 1

Süper Lig’in 40’ıncı hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup etti.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 22:59 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük: 5 - Gençlerbirliği: 1

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray Altınay (Dk. 59 Hedenstad), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 80 Serhat Ahmetoğlu), Biglia (Dk. 71 Aksel Aktaş), Ndao, Castro (Dk. 71 Efe Tatlı), Bertolacci, Lens, Borini (Dk. 81 Sobiech)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Mustafa Seyhan (Dk. 46 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 67 Sami Gökhan Altıparmak), Soner Dikmen (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Ayite (Dk. 84 Ömürcan Artan), Stancu (Dk. 46 Furman)

GOLLER: Dk. 8 Zukanovic, Dk. 17 Borini, Dk. 60 ve 76 Ndao, Dk. 88 Lens (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük), Dk. 90 3 İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 28 Stancu, Dk. 87 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Dk. 56 Lens, Dk. 90 1 Roco (Fatih Karagümrük)

DHA

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