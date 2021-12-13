Ajansspor'un özel haberine göre, Fatih Karagümrük'te hedef Volkan Demirel, Şu anda beIN Sports'ta yorumculuk yapan Fenerbahçe efsanesi, Farioli'den boşalan koltuğa her an oturabilir.

Sahalara dönme amacı olduğu bilinen ve Fenerbahçe'de çalışma hayali olan Volkan Demirel, sürpriz şekilde yorumculuğa geçmişti.

Ancak efsane kaleci çok geçmeden sahalara dönebilir.

Tıpkı Farioli gibi ilk kez teknik direktörlük tecrübesini yaşayacak olan Demirel, Süleyman Hurma ile görüşecek.