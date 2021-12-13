Futbol Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri

Futbol

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel sesleri

Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü aranıyor. Başkan Süleyman Hurma, takımın başına Volkan Demirel'i getirmek istiyor.

13 Aralık 2021, Pazartesi 14:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ajansspor'un özel haberine göre, Fatih Karagümrük'te hedef Volkan Demirel, Şu anda beIN Sports'ta yorumculuk yapan Fenerbahçe efsanesi, Farioli'den boşalan koltuğa her an oturabilir.

Sahalara dönme amacı olduğu bilinen ve Fenerbahçe'de çalışma hayali olan Volkan Demirel, sürpriz şekilde yorumculuğa geçmişti.

Ancak efsane kaleci çok geçmeden sahalara dönebilir.

Tıpkı Farioli gibi ilk kez teknik direktörlük tecrübesini yaşayacak olan Demirel, Süleyman Hurma ile görüşecek.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hakeme kafa atan futbolcu, hakem hariç herkesten özür diledi