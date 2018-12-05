Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (FSM) geçen hafif ticari araçlara kesilen ceza ile ilgili sürpriz bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. Hurriyet.com.tr'nin haberi sonrası gündeme gelen cezaların bu sabah silindiği ortaya çıktı.

Dün akşam sistemden 25 bin 475 TL ceza görünen bir araç sahibi yeni sorgulama yaptığında her hangi bir cezanın olmadığını gördü. Benzer tablo ile başka bir çok araç sahibinin karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

200 BİN LİRAYA KADAR CEZA KESİLMİŞTİ

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün faaliyete geçişi sonrası, FSM’den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklanmıştı. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine tebliğ edilen veye sistem üzerinden yaptıkları sorgulamada şoke olmuştu. Her geçiş için 600 TL'lik ceza kesilen araç sahiplerinden 200 bin liraya kadar ceza kesilen olmuştu.



