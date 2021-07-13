Fatih Sultan Mehmet’in adalet, Türklük ve fetih sözleri, her dönem en çok aranan sözler arasında geliyor. Henüz genç yaşına rağmen, daha önce birçok kumandanın denediği ancak almayı başaramadığı İstanbul’u fethederek tüm dünyada tanınan Fatih Sultan Mehmet’in sözleri, bugün de birçok kişiye cesaret veriyor. İşte en beğenilen resimli, anlamlı ve kısa Fatih Sultan Mehmet sözleri…

FATİH SULTAN MEHMET SÖZLERİ: ADALET, TÜRKLÜK, FETİH SÖZLERİ (RESİMLİ, ANLAMLI VE KISA)

Savaş herkesle, barış sadece onurlu kişilerle yapılır.

Tarih yazmak korkaklara göre bir iş değildir.

Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz.

Eğer kanım ile yükselecekse Hz.Muhammed’in dini; durmayın kılıçlar doğrayın beni.

Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz.

Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim.

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.

Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.

İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.

Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.

Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın.

Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.

İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında önce o benim gönlümü fethettiği için…

Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır.

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim!

Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz.

Agamemnon Truva’yı zapt ettiğinde onu meşhur edecek bir Homeros vardı. Benim ise bir Homeros’um yok.

Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar Taselyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık.

Sizlere tutsakları ve hazineleri bıraktım, ama anıtlar yalnız bana aittir.

Din ile imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yoksa ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kâfir hemen!

Fakirlerin ve yetimlerin kursağından kesilen nimeti ne askerimize, ne ameleme yediririm. Biz has müminleriz, kursağımıza netameli nevale girmez.

Kartal yavrularını korumak için ne güzel bir yuva yapmış.

Ana, biz İslamiyetin kılıcını elimizde tutarız. Ancak bunca zahmet karşılığında gazi unvanını elde edemeden ölürsem Allah ve Peygamber’in katında yüzlerine nasıl bakarım?

Hristiyan diyarı kılıç ve kalkanlarını kaybettiler.

Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

Dağ ne kadar yüksek olursa olsun, yol onun üzerinden geçer. Sen dağ olmaya heveslenme, asla gururlanma; yol ol ki herkes senin üzerinden geçerken, sen dağların bile üzerinden geçesin.

İnsanda söz ile değişir kader. Ya yurda baş olur, ya da başından olur.