Fatih Terim 19. kupasını aldı

Galatasaray’ın başında kariyerinde 4. dönemini geçiren Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisi daha ekledi. 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor 3-1 ile geçerek kupaya uzanan sarı-kırmızılı takım, Başakşehir’i de 2-1 mağlup edip, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim de 19. kupa zaferine ulaşmış oldu.

4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK

Türk futbolunda Avrupa’nın en büyük başarına Galatasaray’ın başında imza atan ve 200 yılında UEFA Kupası’nı kazanan Terim, bugüne kadar 7 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Sarı-kırmızılı takımın başına ilk kez 1996-97 sezonunda yapan tecrübeli çalıştırıcı, ilk döneminde 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı.

Terim, Türkiye Spor Yazarları ve Derneği (TSYD) Kupası’nda da 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında kupaya ulaştı. Türkiye Kupası'nı 1998-1999, 1999-2000 ve 2018-2019 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

SON İKİ YILIN ŞAMPİYONU OLDU

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'da geçen sezon Igor Tudor’un yerine göreve gelirken, dördüncü döneminde lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Terim, bu akşam Başakşehir karşısında adlığı 2-1’lik zaferlerle 2018-2019 sezonunu şampiyonluk unvanıyla birlikte, 19. kupasını kazanmış oldu.

İSTANBUL (İHA)