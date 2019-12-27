Fatih Terim, 2019 yılında dillerden düşmedi
2019 yılı geride kalırken yıl boyunca medyada ve yazılı basında hakkında en çok haber yapılan isimler belirlendi. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, açık ara birinci oldu. 2019'un en çok konuşulan teknik adamı Fatih Terim, Galatasaray'daki 4. dönemini geçiriyor.
Medya takip kurumu Ajans Press, 2019 verilerini açıkladı. Verilere göre yılın en çok konuşulan teknik direktörü son iki yılın şampiyonu Galatasaray'ın hocası Fatih Terim oldu.
İkinci sırada Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Ersun Yanal, üçüncü sırada Trabzonspor'un başarılı hocası Ünal Karaman, dördüncü sırada Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı bulundu.
Türkiye'yi bu sezon Avrupa'da temsil eden tek takım olan Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk beşinci olurken, lig lider Sivasspor'un tecrübeli hocası Rıza Çalımbay ise altıncı oldu.
Teknik direktörlerin sıralaması ve haber sayıları şöyle:
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim: 24 bin 25 haber
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal: 15 bin 7 haber
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman: 12 bin 672 haber
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı: 11 bin 977 haber
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk: 4 bin 476 haber
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: 3 bin 225 haber
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 2 bin 675haber
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 2 bin 415 haber
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: 2 bin 228 haber
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: 2 bin 68 haber
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: 1921 haber
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: 1661 haber
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: 1640 haber
-İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun (artık görevde değil): 1527 haber
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: 1408 haber
Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu: 408 haber
Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: 357 haber