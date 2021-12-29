Futbol Fatih Terim - Burak Elmas zirvesinin detayları ortaya çıktı

Fatih Terim - Burak Elmas zirvesinin detayları ortaya çıktı

Futbol

Fatih Terim - Burak Elmas zirvesinin detayları ortaya çıktı

Fatih Terim, dün oynanan Denizlispor maçının sonunda bu sabahı işaret ederek Burak Elmas'la 'olağan' bir görüşmeleri olacağını açıklamıştı. Başkan Elmas ile Terim bir araya geldi ve konular masaya yatırıldı.

29 Aralık 2021, Çarşamba 15:13 Son Güncelleme:
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TRT Spor'dan Erman Gönülşen, Fatih Terim - Burak Elmas zirvesinin detaylarını aktardı. Görüşmenin planlı olduğu belirtilirken Denizlispor hezimeti dolayısıyla herhangi bir olağanüstü durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Görüşmenin tamamen kadro planlaması, fikir alışverişi ve transferle ilgili olduğu öğrenildi.

Kulüp binasında yapılan görüşmede 'karşılıklı güven duygusu' içerisinde geçtiği ve istifa ya da görevden almanın söz konusu olmadığı açıklandı.

Burak Elmas ile Fatih Terim'in daha önce de yaptığı yüz yüze ve telefonla görüşmelere paralel olarak geçen buluşmanın devamının sonraki süreçte de geleceği öğrenildi.

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