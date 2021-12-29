Fatih Terim - Burak Elmas zirvesinin detayları ortaya çıktı

TRT Spor'dan Erman Gönülşen, Fatih Terim - Burak Elmas zirvesinin detaylarını aktardı. Görüşmenin planlı olduğu belirtilirken Denizlispor hezimeti dolayısıyla herhangi bir olağanüstü durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Görüşmenin tamamen kadro planlaması, fikir alışverişi ve transferle ilgili olduğu öğrenildi.

Kulüp binasında yapılan görüşmede 'karşılıklı güven duygusu' içerisinde geçtiği ve istifa ya da görevden almanın söz konusu olmadığı açıklandı.

Burak Elmas ile Fatih Terim'in daha önce de yaptığı yüz yüze ve telefonla görüşmelere paralel olarak geçen buluşmanın devamının sonraki süreçte de geleceği öğrenildi.