Fatih Terim çılgına döndü! 'Seninle ilgisi yok, sana ne oluyor?'

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig 6. hafta maçının ilk yarısında saha içerisinde gerginlik yaşandı. Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11'de 6 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Luyindama, Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Morutan'ın yerine Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Feghouli 11'de şans buldu.

Galatasaray sahaya Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nellson, Van Aanholt, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılıç, Taylan Antalyalı, Feghouli, Assunçao, Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.

GERGİNLİĞE FATİH TERİM DE DAHİL OLDU

Karşılaşmanın 18. dakikasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Bir pozisyon esnasında Galatasaray'dan Oğulcan ile Kayserispor'dan Mensah tartışma yaşadı. Olaya yedek kulübesinden müdahale eden Fatih Terim'e Kayserispor'dan İbrahim Akdağ da müdahale edince gerginlik büyüdü.

İbrahim Akdağ'ın sarf ettiği sözlere Fatih Terim de tepki gösterince Kayserispor taraftarları Terim'i protesto etti. Tribünlerdeki bazı taraftarlarla diyaloğa giren Terim'i yardımcıları sakinleştirdi olay yatıştırıldı.

TERİM'DEN İBRAHİM AKDAĞ'A: SANA NE OLUYOR?

Fatih Terim'in yaşanan gerginlikte İbrahim Akdağ'a söylediği sözler ortaya çıktı.

Terim'in Akdağ'a, “Pozisyonun seninle ilgisi yok, sen niye karışıyorsun? Sana ne oluyor?” dediği ve Akdağ'ın da bu sözler üzerine tecrübeli çalıştırıcıya tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.

BU İLK KRİZ DEĞİL, GEÇEN SEZON İKİ KEZ

Galatasaray ile İbrahim Akdağ arasında geçtiğimiz sezon da iki kez gerginlik yaşanmıştı.

Geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşmış ve İbrahim Akdağ'ın dahil olduğu pozisyonda Falcao ikinci sarı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen İbrahim Akdağ, 28. haftadaki Galatasaray maçında bu kez Mostafa Mohamed ile bir pozisyon içerisinde olmuş ve Mısırlı forvet direkt kırmızı kart görmüştü.

Sarı-kırmızılı kulüp, yaşanan bu iki pozisyona sert tepki göstermiş ve sosyal medya hesabından "Aynı futbolcu, aynı aldatma! Adalet VAR mı?" paylaşımını yapmıştı.

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