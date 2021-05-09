Fatih Terim: Galatasaray gibi oynamaya devam edeceğiz

Maç boyuncu üstün bir oyun oynadıklarını dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bütün maç boyunca iyi bir oyun oynadık. Oyunun iki tarafını da iyi oynadık, hem atak hem de defans yönünde iyiydik. Geçiş hücumlarını iyi yaptık. Defansın arkasına koşan oyuncularımız vardı. Pas sonrası set oyununda da iyi pozisyonlar bulduk. Ürkek gibi başladık birkaç dakika. Çabuk toparladık. 1-1’den sonra maçın sonuna kadar oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. 2’nci yarı neredeyse pozisyon vermeyen, rakip kalede pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Oyun içinde doğru yerlerde pozisyon almamız, bir bütün halinde oynamamız sonucu getirdi.

Seyir zevki yüksek bir oyun oldu. Daha da olabilir miydi? Evet. Lig lideri Beşiktaş’ı yenmek önemli. 3 puan yaklaştık. 2’li averajı eşitledik. Hem biz kazanacağız hem rakiplerimiz kaybedecek. Şu güzel bir şey ki, son 2 haftaya 3 takımda büyük umutlarla giriyor. Fazla umudu olan var, az olan var, daha az olan var. Vazgeçmeyeceğimizi önceden söylemiştik. Vazgeçmiyoruz. Bakacağız, sonuç nerede bitecek" ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAZANMIŞ BİR GALATASARAY’IN ÖNÜNE BUNU GEÇİRMEYELİM"

Seçim takviminin açıklanması sonrasında iptal edilmesi ve sezon sonunda sona erecek sözleşmesi kendisine sorulan Terim, "Böyle iki konuda muhakkak fikrim var. Mümkün mertebe bunlardan uzak maça hazırlanmaya çalıştık. Derbiyi kazanmış bir Galatasaray’ın önüne bunu geçirmeyelim. Bizim ve çocukların hakkını yemiş oluruz. Bugünü konuşmak daha önemli" diye konuştu.

"BİZ ÜMİDİNİ HİÇ KAYBETMEDEN, GALATASARAY GİBİ OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Son 2 haftaya umutla baktığını söyleyen Terim, "Bizim kazanmamız önemli ancak rakiplerimizin de kaybetmesi lazım. Hiçbir maçı kolay olmadığını görüyorum. Küme düşen takımlar var. İlk 5 içinde yukarı da olmak isteyenler var. Kolay geçmeyecek ama biz ümidini hiç kaybetmeden Galatasaray gibi oynayama devam edeceğiz. Tabii ki her şey olabilir. Biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedecek, ümit ediyorum. Bizim kazanmamız lazım ki diğer konulara bakabilelim. Rakiplerimizin kayıplarında bir kademe atlayabiliriz" şeklinde konuştu.

"VAZGEÇMEMEK RUHUMUZDA VAR"

Ligin sonuna kadar vazgeçmeden mücadele edeceklerinin altını çizen Terim, "Az maç kalması, heyecanı daha da arttırıyor. Biz bitti demeden bitmez lafını her kullandığımızda karşılığını vermiştik. Onu öyle bir anda kullanmalıyız ki karşılığını verebilmeliyiz. Her dakika söylenecek bir şey değil o. Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var. Şimdilik vazgeçmeyeceğimizi söylemekle yetinelim" dedi.

"AVERAJ İÇİN GOL ATMA İSTEĞİNİ YUKARI ÇEKECEK BİR GALATASARAY SEYREDECEĞİZ"

Son 2 haftada da kazanmayı amaçlayan bir takım olarak sahada olacaklarını söyleyen Terim, "Hatta aradaki averaj için gol atma isteğini yukarı çekecek bir Galatasaray seyredeceğiz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah sonu hepimiz için iyi olur.

Şöyle baktığımda bugün tercih ettiğimiz oyuncular, sonrada girenler, kenarda oturanlar, tam bir profesyonel yaklaşımla müthiş bir mücadeleyle, söyleneni saniye saniye, santimetre santimetre yapan bir Galatasaray olduğu gibi bunu yüreklerini koyan oyuncular olduğu zaman Galatasaray ortaya çıkıyor. Seyredenler de büyük zevk alıyor. Ben de bundan çok hoşlanıyorum. son iki maçı da böyle bitireceğiz" diye konuştu.

"1-0’DAN SONRA EMRE’NİN POZİSYONUNU DEĞERLENDİRSEK FARKLI OLABİLİRDİ"

Skor 1-0’dan sonra Emre Akbaba ile bir pozisyon yakaladıklarını onu sonuçlandırmaları halinde oyunun farklı olabileceğini belirten Terim, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her şeye rağmen oynanan oyun, atılan goller, girilen pozisyonlar, her geçen dakika seviyeyi arttıran futbol bugün için hepimizin takdirle anması gereken bölüm olarak görüyorum. Tekrar tekrar oyuncularımı kutluyorum."

DHA