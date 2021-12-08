Fatih Terim Lazio maçında takımının başında olacak

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, İtalya'ya gitti.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören teknik direktör Fatih Terim ise takımdan ayrı olarak İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ni kullanarak kafileye katıldı. Sarı kırmızılı kafile saat 12.00'de kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Roma'ya hareket etti.









Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncusu TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak. Sarı kırmızılılar, son çalışmasını da TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek.



