Futbol Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Futbol

Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcu Marcao'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

21 Aralık 2020, Pazartesi 22:01 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakaret ve tedbire uymaması gerekçeleriyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Aynı karşılaşmada kural dışı hareketi nedeniyle sarı-kırmızılı futbolcu Marcao'nun da tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildiği aktarıldı.

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Fatih Karagümrük'ün ise 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ile talimatlara aykırı hareket nedenleriyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'nın, hakaret ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi. Kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Trabzonspor'un da Çaykur Rizespor müsabakasındaki saha olayları gerekçesiyle disipline yollandığı ifade edildi.​​​​​​​

AA

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