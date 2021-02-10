Fatih Terim derbide tribünden kendisine ve ekibine edilen küfürlere kayıtsız kalamadı. Maç önü ve maç sonu açık açık konuşan Terim, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den. Galatasaray hocalarına, futbolcularına kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor.

Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada. Valiliğinin de haberi var. Spor Bakanlığı'na, federasyona yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş hepsini tespit ettik. Yarın sabah (bugün) itibarıyla avukatlarım gereğini yapacak. Orada ağıza geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynamak? Hepsi görüntüleriyle mevcut. Oradan herkes söver. Orada herkes kabadayıdır" demişti.

Fatih Terim ve avukatları Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesini verdi. Dilekçede, Fatih Terim’e, teknik heyete ve ısınmak için sahaya çıkan futbolculara maçın başından sonuna kadar küfür edildiği belirtildi.

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