Fatih Terim'den son dakika açıklaması
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kişisel Twitter hesabından uzun bir açıklama paylaşarak istifa ve ayrılık iddialarına cevap verdi.
04 Ocak 2022, Salı 11:04 Son Güncelleme:
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Fatih Terim açıklamasında, "Planlarımızın Galatasaray'a zarara verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım. Ancak takımımıza ve çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim" dedi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
https://mobile.twitter.com/fatihterim/status/1478272995135299585