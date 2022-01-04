Fatih Terim açıklamasında, "Planlarımızın Galatasaray'a zarara verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım. Ancak takımımıza ve çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim" dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:







