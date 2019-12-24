Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti. Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullandı.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.

Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıklamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.





'Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz'

Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe’nin Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz" demişti.

Maçı ve gidişatı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Hayal kırklığı yaşıyorum, sınav verdiğimiz kesin. Diyecek tek bir şey var o da sabır. Yapacak çok şey var, aldığımız hasarın herkes kendine düşen payının bedelini ödeyecek. Mesele bu hasara rağmen ayağa kalkabilmek. Maça baktığımızda 5. dakikada 2-0 öne geçebilirdik. Her türlü pozisyona girdik. Çok tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan şutumuz çok az. Göztepe’yi tebrik ediyorum. Bunun altından çok çalışarak kalkmaya çalışacağız" açıklamasında bulunmuştu.

AA

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